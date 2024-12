Gran Hermano: la teoría de uno de los participantes que encendió la polémica

sábado, 7 de diciembre de 2024 00:00

Uno de los participantes de este nuevo ciclo de Gran Hermano sorprendió con su teoría sobre el planeta. Se trata de Claudio Dilorenzo, uno de los nominados que comentó a sus compañeros sus ideas terraplanistas y encendió la polémica en la casa más famosa del país.

“¿Por qué nunca te mostraron una filmación de la NASA de las personas caminando al revés, el mar al revés y el tiempo real?”, dijo Claudio quien está nominado para dejar la casa en la primera eliminación del próximo lunes. Explicó estos argumentos durante una charla que tuvieron los hermanitos.



“¿Viste la Antártida y los hielos que nos rodean a nosotros? Es toda una pared que contiene los mares y todo. Atrás de eso sigue esto, hay más continente”. Con esta idea, sugirió que existe un territorio inexplorado más allá de la Antártida, lo que reforzó su discurso sobre la forma plana de la Tierra y el supuesto encubrimiento de esta realidad por parte de las potencias mundiales, según publicó Infobae.com.



“Los famosos extraterrestres no vienen de arriba, vienen de costado. Están atrás de la Antártida. Por eso no puede nadie pasar la Antártida”. “Nadie puede pasar por la Antártida, ningún avión ni un barco, porque si no tienen derecho a bajarlos”, afirmó sobre sus conceptos el nominado.