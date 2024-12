Laurita Fernández y su pareja: anunciaron una noticia que cambiará sus vidas

viernes, 6 de diciembre de 2024 00:00

Laurita Fernández está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida. Esta en una importante relación de pareja con Peluca Brusca y además suma éxitos con los diferentes proyectos laborales que afronta.

En este sentido hizo un gran anuncio que tendrá un gran impacto en su vida.



Ahora el 12 de diciembre con Topa, que es un divino total, que está mirando. Es una cosa de locos, para 10 mil personas por noche, 12, 13, 14 y 15 ya está agotado, quedan las funciones del 17 y el 18 de diciembre, que va a estar Flor Bertotti”, comenzó explicando la bailarina, que va a encabezar una obra original de Disney, según publicó Paparazzi. com

“En Disney trabajan todos de una manera mágica. Las coreografías son increíbles, es una locura. Yo llegué a una reunión, primera vez, todos felices. Veía que una productora me miraba, y me dijo que me tenía en WhatsApp por un homenaje que habíamos hecho (NdR: pidieron autorización, no se la concedieron pero de todas formas hicieron el homenaje)…”, recordó Laurita.

“Disney eligió que sea en nuestro país. No es una versión gira, pero la idea después es llevarla a todos los países del mundo. Yo me sentí re aliviada cuando lo blanqueamos…”, cerró Fernández, muy feliz por todo lo que se viene para su carrera.