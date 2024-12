Guerra de conductores: dura interna entre Santiago Del Moro y Marley

viernes, 6 de diciembre de 2024 00:00

Santiago del Moro y Marley tienen una compleja relación y fue el propio Ángel de Brito quien expuso la poca onda que hay entre los conductores.

De Brito entrevistó a Alejandro Marley Wiebe y le consultó por la interna con el presentador de Gran Hermano, según publica el portal Primicias Ya. Del Moro, respondió horas más tarde, en el ciclo de espectáculo, De Brito contó qué le contestó el rubio.

"Le digo 'estoy con Marley en Bondi y dice que quiere tomar un café con vos'. (Marley) Lo dijo al aire y ahí le escribí (a Del Moro). Y Santi dijo, 15.25, 'hola, qué es una joda'", detalló. "Ya está, ya con eso, te dijo todo", acotó la angelita Fernanda Iglesias.



"No, sigue. Es claro: 'Café con vos que te conozco y más allá de cualquier cosa te quiero y conozco de toda la vida sí, con Marley no pasa nada. Nada para aclarar".



Está claro que Marley y Santiago del Moro son los dos conductores estrella de Telefe, detrás por supuesto de Susana Giménez. Pero tal parece que la relación entre ellos no sería la mejor.

Y si bien desde el canal no es la primera vez que deslizan la particular personalidad del conductor de Gran Hermano, en las últimas horas Alejandro Marley Wiebe se sumó a la larga lista de personajes del medio que mantienen una relación distante con Del Moro.