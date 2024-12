Bake off Famosos: hubo un nuevo eliminado y se conocieron los 4 finalistas

viernes, 6 de diciembre de 2024 00:00

En medio de la expectativa de todos los participantes, hubo un nuevo eliminado del reality Bake Off Famosos. Esta vez fue el periodista deportivo Gastón Edul quien debió dejar el programa.



Wanda Nara fue la encargada de despedirlo luego de que lo saludarán todos sus compañeros. Y Edul se fue diciendo que ahora no solo le preguntarán por la formación de la Selección Argentina. El periodista tuvo sus idas y vueltas en el programa y se ganó el cariño del publicó que no reaccionó bien a su partida en las redes sociales.



En la ultima evaluación el jurado fue duro con el periodista. "Parece una cama sucia", le dijeron en torno a su creación, una torta que con la decoración simulaba una cama con una persona acostada. "Como mi cama es desprolija es una forma fiel de representarlo", dijo Edul para justificarse pero no convenció con su argumento.

Gastón Edul es eliminado por tercera vezuD83DuDC94Pero esta es la definitivauD83EuDD79



Luego por las redes expresó: "Se terminó una de las experiencias más lindas y divertidas de mi carrera. Fue una gran decisión entrar en Bake Off: programa sano, lindo, divertido y familiero. Gracias a todos los que lo siguieron. Fue todo ganancia. Conocí a gente que voy a querer por mucho tiempo. Llegaron los 4 mejores a las semifinales, lo mío era más garra que talento, jaja. Gracias."

Ahora los semifinalistas son: Cande Molfese, Vero Lozano, Cami Homs y Mariano Iudica.