"¿Vos sos...?": el incómodo momento que se vivió en Gran Hermano

jueves, 5 de diciembre de 2024 15:52

Uno de los momentos más emotivos del primer programa de Gran Hermano fue el ingreso de Luciana Martínez, que confesó públicamente que desde ese día dejaba su identidad como varón y que su madre se estaba enterando por televisión de su orientación sexual.

Sin embargo, al entrar en la casa, se mantuvo en reserva y optó por el silencio. Evitó contar su historia y tal vez por estar tan distante con los chicos es que resultó nominada para la primera Gala de Eliminación.

Pero Santiago del Moro deslizó que entre los 24 participantes se encontraba uno "diferente" en cuanto a su sexualidad. Entonces Delfina De Lellis quiso saber quién era y le preguntó a Andrea, sin filtro si se había operado los pechos porque es transexual.

Andrea le respondió que no, pero que suelen confundirla debido a su voz y a sus músculos. No se molestó por la pregunta, pero tampoco estaba tan cómoda. Justo Luciana apareció en escena y no dijo nada. No les quiso contar a las chicas sobre su decisión.

Luciana se levantó y se fue y se quedó pensando en qué momento contará su historia a sus compañeros.