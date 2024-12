Sorpresa por la reacción de Pampita y la "China" Suárez tras coincidir en un evento: apareció una foto

jueves, 5 de diciembre de 2024 00:00

Se enfrentaron por el amor a un mismo hombre, hubo denuncias cruzadas y se dijo mucho de algunas peleas que fueron incluso física. Pero pasaron varios años y ahora las cosas parecería que quedaron remediadas. Carolina "Pampita" Ardohain y Eugenia "La China" Suárez, son dos de las figuras más mediáticas del país y este miércoles coincidieron en un evento.

Lejos de repetir aquella situación que fue tan polémica, en esta ocasión posaron juntas y se abrazaron en un exclusivo evento, mostrando que las tensiones del pasado parecen haberse disipado. La escena, que fue captada en la inauguración de La Place, el nuevo espacio de Galerías Pacífico, dejó a todos sin palabras y reafirmó que, en el mundo del entretenimiento, los nuevos comienzos también pueden tener estilo.

Un reencuentro inesperado

Las dos ex de Benjamín Vicuña no solo coincidieron en un evento social, sino que demostraron con su actitud que las rencillas del pasado, aquellas que alguna vez parecieron insalvables, ya no tienen cabida en su presente. Frente a las cámaras, ambas se mostraron naturales, sonriendo y abrazándose, dejando atrás las polémicas que habían marcado su relación en años anteriores.

El abrazo fue contundente: un símbolo claro de reconciliación y madurez. La foto fue compartida por Ángel de Britos en la red social X (ex Twitter) y generó reacciones de lo más diversas. Después de años de disputas, entre los que destacaron los enfrentamientos mediáticos y las filtraciones de conversaciones privadas, este reencuentro público generó una sorpresa generalizada, sobre todo después de los recientes rumores y revelaciones que involucraron a Wanda Nara, quien había expuesto una captura de chats entre ella y la China Suárez, donde se mencionaba un episodio violento con Pampita en 2018.

La reconciliación entre Pampita y La China Suárez se produce en un contexto cargado de historia mediática. La filtración que hizo Wanda Nara sobre los chats privados entre ella y la China, en los que se mencionaba un episodio violento con Pampita, había reavivado viejas tensiones. En los mensajes, la China había relatado que la modelo intentó "ahorcarla" durante el recordado conflicto del motorhome, con la famosa manta de Nepal y la palta como ingredientes de la discusión.

Esta revelación había generado un torbellino de especulaciones y dudas sobre la relación actual entre Pampita y La China, haciendo pensar que cualquier intento de tregua entre ellas había llegado a su fin. Sin embargo, el abrazo y la actitud relajada de ambas en este reencuentro público parecen desmentir cualquier tipo de fricción, al menos frente a las cámaras.