"Mientras tenga mate me la...": la fuerte frase de Sandra por la comida en "Gran Hermano"

Sandra, la participante de "Gran Hermano" oriunda de La Plata, hizo nuevamente gala de su carácter fuerte y habló de cómo se va terminando la comida en la casa.

La comida deberá rendirles hasta su primera visita al supermercado, que aún no tiene fecha determinada. "Comieron mucho. Hoy a la tarde abrieron papas fritas, palitos… Lo que pasa es que no soy la madre ni el padre de nadie. Lo dije una vez, dos, tres veces y listo. Después yo no tengo para comer, pero mientras tenga mate me la sob… Yo me corro de esto porque si no quedo como la…”, aseguró Sandra.

Luego, en el cuarto de los hombres, el tema volvió a salir. Giuliano tomó la batuta de la discusión y expresó: ”Hay algunos que dicen que está para comer y que ya fue. Es algo que siempre ocurre”. Mientras que Sebastián comentó: “Bueno, Andrea comió muchos huevos”.

Luca se metió en la charla y no dudó en destacar una situación con Petrona: “Hoy, en el juego, ella quiso agarrar un dulce de leche, pero Sandra le dijo que no, que no iba a abrir un pote para eso”.

Los que tuvieron un "premio" fueron Brian y Luca: fueron a comer del helado aunque se encontraron con la sorpresa de que alguien se les había adelantado y comió varias cucharadas de vainilla, chocolate y frutilla. “Esos no fuimos nosotros. Vamos a comer un poco nosotros”, lanzó el vendedor ambulante, entre risas. Rápidamente, Luca se unió a la idea y, entre carcajadas, dijo: “Es helado, amigo, no es comida”.