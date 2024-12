Gran Hermano: revuelo por una foto del "rockero" abrazado a una figura política y con pelo corto

miércoles, 4 de diciembre de 2024 22:57

En apenas 72 horas desde el inicio de la nueva edición de Gran Hermano por Telefe, una imagen generó revuelo en las redes sociales. Uno de los competidores apareció abrazado con una figura política de renombre y recibió comentarios de todo tipo.

Se trata de Ezequiel Ois, el joven rockero de 24 años, quien fue fotografiado junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió. La foto, que se hizo viral en X (ex Twitter), reveló un aspecto desconocido de su vida, hasta ahora ajeno a la mayoría de los televidentes: su vinculación con la política.

Ois, quien en el programa se presenta como un fanático del rock y con una estética que recuerda a los años 80, sorprendió por su pasado político. Además de su cercanía con la figura de Carrió, el joven también estuvo vinculado a otras figuras del ámbito político, como María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a través de su militancia en el PRO.

La fotografía en la que aparece Ois junto a "Lilita" no solo fue tema de conversación entre los fans de la casa de Gran Hermano, sino que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios no tardaron en comentar también su look totalmente diferente: con cabello corte y sin tanto bronceado por cama solar.

Con un look característico de los años 80 y su amor por la estética de los músicos de esa época, Ezequiel Ois se define como un joven "no agresivo". "Me gusta la cama solar", dijo en varias ocasiones, mientras sigue mostrando su lado más relajado y alejado de la confrontación.