Gran Hermano: Petrona comió sushi por primera vez y la reacción se hizo viral

miércoles, 4 de diciembre de 2024 00:11

Gran Hermano es sin dudas el programa que genera temas para "alimentar" a las redes sociales todo el tiempo. Este martes en la noche fue el primer programa de El Debate y con esto se conocieron algunas imágenes de lo que fueron las primeras 24 horas de convivencia de los participantes.

Lejos de las rispideces, las miradas y los comentarios por debajo, hubo una figura que logró llamar la atención en X (exTwitter) por una reacción espontánea mientras todos comían sushi en lo que fue la primera cena del grupo. Se trata de Petrona Fabiana Jérez quien probó el sushi por primera vez y tuvo una reacción que luego se viralizó.

Fue en el momento que probó el wasabi, la pasta verde que se usa como condimento. La cámara tomó el momento en el que tranquila, sin que nadie la mirara ni hablara con ella, usó los palos para echarse a la boca la pasta verde, que se caracteriza por su sabor picante. A los pocos segundos, ardió en su boca y rápidamente se tapó la boca.

Luego, decidió levantarse e ir rápido a tomar agua para bajar el mal sabor. La reacción generó un sin fin de mensajes en las redes donde muchos se sintieron identificados.

Petrona Fabiana Jérez es madre y abuela, oriunda de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Con sus ocurrencias y risa contagiosa, conquistó al público desde el primer día.

"Qué personaje Petrona, de Tucumán. Ya me conquistó con el casting. La quiero conocer más. Le veo futuro. ¿Qué opinan?", confesó en la red social X, Nico Peralta, periodista de espectáculos y panelista de "Ariel en su salsa".

Qué personaje Petrona, de Tucumán. Ya me conquistó con el casting. La quiero conocer más. Le veo futuro. Qué opinan? pic.twitter.com/FpRz7o1hd0 — Nicolás Peralta (@peralta_nico) December 3, 2024

"Tengo una nena de 30 años, tres nietos y mi esposo Jorge con quién compartí 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy cocinera, depiladora, peluquera y enfermera. Hago de todo un poco", dijo la tucumana en su presentación. Luego, dio un detalle tremendo: es sonámbula: "recién me quedé dormida profundamente en el sillón y me desperté en el baño".

PETRONA Y CARLOS NOS ACABAN DE DAR LA MEJOR ESCENA DE LA HISTORIA DE #GranHermano



CINEEE PIBEuD83DuDEACuD83DuDEACuD83DuDEACuD83DuDEAC pic.twitter.com/3JKMbXL6ry — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) December 3, 2024

Sobre lo que va a aportar al programa, dijo que "voy a ser pura risa, en mi adolescencia veía mucho el programa y decía 'algún día voy a estar ahí, mirame ahora'". Al momento de ser presentada por Santiago del Moro, la participante dijo: "Estoy muy feliz, Dios existe e hizo que este sueño se haya cumplido. Quiero mandarles un mensaje a mis hijas, se les retrasó un vuelo, las amo".