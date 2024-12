Fuerte enojo en GH: Una participante explotó en plena gala en vivo

miércoles, 4 de diciembre de 2024 00:00

"Tenés que ir a pensar". Así de contundente fue la orden de Santiago, el líder de la semana en Gran Hermano (Telefe), al hacer uso de su gran beneficio y elegir a cuatro participantes para que no pudieran nominar este miércoles. Su decisión fue polémica y desató un fuerte enojo dentro de la casa.

Petrona, Sandra, Jenifer y Delfina fueron las seleccionadas por Santiago para quedar exentas de la posibilidad de nominar, lo que generó incertidumbre entre los demás competidores sobre cómo podría afectar esta medida a sus estrategias dentro del juego. Aunque la noticia sorprendió a todos, la reacción más fuerte vino de Delfina, quien no logró disimular su malestar.

Santiago elige a cuatro personas que no van a ir a votar mañana ??

En un arrebato de frustración, la joven decidió retirarse rápidamente a la habitación para cambiarse y quitarse el maquillaje. La decisión de Santiago la dejó preocupada, temerosa de quedar nominada y, posiblemente, tener que abandonar la casa en su primera nominación.

"Mandó a pensar a cuatro mujeres" uD83DuDE31 A Sol Perez no le gustó nada la elección de Santiago

Si bien al principio todas las participantes mostraron tranquilidad, fue Delfina quien no pudo ocultar su enojo, y su actitud no pasó desapercibida. Después de un breve aislamiento, sus compañeras intentaron que regresara al grupo para cenar y compartir la velada. La tensión creció rápidamente en la casa, y la guerra interna entre los competidores quedó abierta. Cada uno comenzó a tomar partido y a mostrar su postura, dejando claro que la convivencia en Gran Hermano no será nada fácil.