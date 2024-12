Bake Off Famosos: eliminaron a un divertido participante y lo despidieron de una forma especial

miércoles, 4 de diciembre de 2024 00:00

Un nuevo participante quedó eliminado de Bake Off Famosos (Telefe). En una jornada con "espíritu navideño", el jurado dispuso que uno de los jugadores debía quedar fuera de carrera tras no alcanzar la meta con su producción.

Este martes, Christophe Krywonis, Damián Betular y Donato de Santis (en reemplazo de Maru Botana) desafiaron a los competidores al pedirle que hicieran una casita navideña con dos masas distintas y decoradas con glasé de colores.

La producción y armado no fueron fáciles y eso terminó en algunas casas que quedaron muy "flojas". A partir de eso, Gastón Edul, Camila Homs y Damián De Santo clasificaron como las producciones menos logradas. Pero de los tres, el considerado por el jurado como el peor fue el del actor: Damián De Santo.

Al momento de despedirlo, Christophe Krywonis resaltó que él llevó "alegría pero también una bondad humana". Por su parte, Damián Betular señaló: "es muy difícil elegir quién llega a la final". Finalmente Donato de Santis destacó un rasgo propio de su personalidad sobre el que todos coincidieron: "sos un coctel de alegría, de entusiasmo".

Tras escuchar las palabras de despedida, el actor agradeció el gesto. "Si algo quiero dejar en esta vida no sólo es que me respeten, sino que me quieran. Es lo mejor que puedo dejar a mi familia", expresó De Santo y luego agregó: "se amar y eso es hacerle fácil la vida a otra persona".

"Por eso mi alegría permanente porque me hace bien a mi y me lo devuelven todo el tiempo... yo viví el 'casi perderlo todo', con un incendio muy grande en Córdoba. Los 4 lloramos mucho porque sentíamos que la vida se acababa y dije tal vez la vida cambia", reflexionó antes de despedirse con un abrazo de sus compañeros.

Pero la despedida fue más allá. Es que, a diferencia de otros participantes, la producción lo despidió con un resumen de su paso por la carpa con todos los momentos que él los llenó de alegría.