El audio con el que Darío Barassi recordó a Jorge Lanata: “No estás autorizado a decirme gordo”

Este lunes una noticia enlutó a muchos argentinos. El periodista Jorge Lanata murió a los 64 años después de seis meses internado con distintas complicaciones de salud. Tras su deceso, miles de personas lo recordaron a lo ancho y largo de la Argentina, uno de ellos fue Darío Barassi.

El conductor sanjuanino usó su cuenta en Instagram para recordarlo con un divertido cruce que tuvieron en julio del 2022. A través de su Historia difundió un audio de Lanata, de aquel momento, en el que se lo escucha hablando con humor e ironía.

En el audio se escucha a Lanata diciendo: “Barassi, varias cosas. Primero, si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... en principio, a vos no te voy a hacer nada, porque voy y mato al sastre. O sea que va a dejar de ser tu sastre, no te preocupes, en muy poco tiempo”.

Luego el periodista agrega: “Con lo de gordo, escuchame una cosa, Barassi, yo soy mucho más flaco que vos. Yo lamento decírtelo así, de sopetón, soy más flaco. Te veo de costado, también, veo cómo tu panza es más alta que la mía. Y creo, realmente, que no me tenés que decir flaco. Pero seguro no estás autorizado ni a decirme gordo, ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño. Chau”.

El audio se dio después de que el conductor de 100 Argentinos Dicen le había mandado una serie de mensajes de voz a su colega para decirle que la emisión del ciclo se estaba demorando y era posible que le entregara más tarde. Lejos de que Lanata reaccionara mal, éste le piso picardía a su audio.

El posteo de este lunes de Barassi, de despedida de Lanata, cerró con la frase: "Jorge, inteligencia oficial, humor a otro nivel".