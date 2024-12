"Me dijo lo que le costaba dejar el cigarrillo": Entre lágrimas, Majul recordó a Lanata

lunes, 30 de diciembre de 2024 20:24

El icónico periodista argentino Jorge Lanata falleció a los 64 años en el Hospital Italiano, donde se encontraba internado desde 14 de junio pasado, tras ingresar por una infección urinaria que desenvolvió en numerosas fallas en su salud. El periodista de investigación murió acompañado por su esposa Elba Marcovecchio y sus dos hijas, Lola y Bárbara.

La noticia de su muerte conmocionó a numerosos periodistas y colegas que trabajaron con él en su larga trayectoria en los medios, entre ellos Luis Majul, quien escribió su biografía no autorizada “Lanata” en el 2012.

El periodista y amigo de Jorge, recordó una anécdota que vivió junto a él durante una de sus internaciones previas a este año.

“Y después de que lo operaron, yo lo fui a ver y era un día de invierno, de junio, julio, no recuerdo, mucho frío hacía. Lo fui a ver, él vivía en ese momento en su departamento de la avenida Libertador, todavía con Kiwi, con Sara y su hija menor”, comenzó relatando Majul.

“Entré, lo vi, sentí el frío que salía de la ventana y digo ¿por qué esta ventana abierta? Era un frío casi bajo cero, invernal, y era evidentemente porque no quería que se oliera el humo del cigarrillo. Estaba fumando a escondidas”, recordó.

Luis Majul rememoró la situación entre lágrimas y contó cómo intento hacerlo recapacitar para que dejase de fumar: “Yo me sentía de alguna manera muy cercano a él, le dije ¿Pero vos sos un hijo de puta Jorge? ¿Cómo volviste a fumar después de...?”, y agregó su fuerte reacción: “Y me insultó tanto, arriba abajo, estuve a punto de echarme”.

“Me dijo primero 'mi vida es mi vida, no es la tuya, así que por más que nos querramos nosotros dejá que yo con mi vida lo que se me canta del culo'. Y después, hablando más tranquilos, me dijo lo que le costaba dejar el cigarrillo, que la adicción al cigarrillo era más fuerte para él que la de la cocaína, y empezaba a racionalizar cosas que estaban mezcladas”, reveló.

“Para mí, cuando me dicen ¿Cómo lo definís a Jorge Lanata? Para mí, sin lugar a dudas, el mejor de nuestra generación. Prácticamente el único biografiable de nuestra generación, tenía una vida digna de ser contada”, finalizó.