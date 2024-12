Noche de desconcierto en Gran Hermano: las raras reacciones de una Petrona sonámbula

martes, 3 de diciembre de 2024 13:32

Los hermanitos pasaron su primera noche dentro de la casa de Gran Hermano y varios no pudieron descansar. Más allá del entusiasmo y la emoción por estar adentro, una de las jugadoras, al parecer, es sonámbula y despertó a varias de las chicas.

"¿Vos pudiste dormir al lado de Petrona?", le preguntaron a Keila y ella reconoció que fue complicado: "No, después del golpe me recostó. Se cayó de la cama".

"Y después empiezo a escuchar tipo... Y ahí me doy vuelta, me levanto, yo a todo esto dormida, me levanto y la veo a Petrona así, dándose la cabeza y golpeando también las manos", relató la joven.

"Después como que golpeaba a todos", sumó a su relato en el que detalló que no fue la única que vio a Petrona sonámbula, sino que varios compañeros la padecieron durante la madrugada.

Keila le consultó a Petrona si se acordaba de lo ocurrido, pero ella no sabía de qué le estaba hablando. "Algo dormí, ¿no? Yo no puedo estar así toda la noche despierta, me muero", analizó la participante en la charla con sus compañeros.

Petrona Fabiana Jerez tiene 53 años, es tucumana. Trabaja como depiladora, cocinera y peluquera, pero también es enfermera de la Cruz Roja.