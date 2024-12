"Le veo futuro": Petrona de "Gran Hermano" conquistó a un querido panelista de Telefe

martes, 3 de diciembre de 2024 00:00

Una participante de la nueva temporada de "Gran Hermano" (Telefe), ya se ganó a uno de los panelistas más queridos del canal. Se trata de Petrona Fabiana Jérez, madre y abuela, oriunda de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Con sus ocurrencias y risa contagiosa, conquistó al público.

"Qué personaje Petrona, de Tucumán. Ya me conquistó con el casting. La quiero conocer más. Le veo futuro. ¿Qué opinan?", confesó en la red social X, Nico Peralta, periodista de espectáculos y panelista de "Ariel en su salsa".

Qué personaje Petrona, de Tucumán. Ya me conquistó con el casting. La quiero conocer más. Le veo futuro. Qué opinan? pic.twitter.com/FpRz7o1hd0 — Nicolás Peralta (@peralta_nico) December 3, 2024

"Tengo una nena de 30 años, tres nietos y mi esposo Jorge con quién compartí 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy cocinera, depiladora, peluquera y enfermera. Hago de todo un poco", dijo la tucumana en su presentación. Luego, dio un detalle tremendo: es sonámbula: "recién me quedé dormida profundamente en el sillón y me desperté en el baño".

PETRONA Y CARLOS NOS ACABAN DE DAR LA MEJOR ESCENA DE LA HISTORIA DE #GranHermano



CINEEE PIBEuD83DuDEACuD83DuDEACuD83DuDEACuD83DuDEAC pic.twitter.com/3JKMbXL6ry — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) December 3, 2024

Sobre lo que va a aportar al programa, dijo que "voy a ser pura risa, en mi adolescencia veía mucho el programa y decía 'algún día voy a estar ahí, mirame ahora'". Al momento de ser presentada por Santiago del Moro, la participante dijo: "Estoy muy feliz, Dios existe e hizo que este sueño se haya cumplido. Quiero mandarles un mensaje a mis hijas, se les retrasó un vuelo, las amo".