GH sorprendió con una dura advertencia a uno de sus participantes: ¿Qué pasó?

martes, 3 de diciembre de 2024 20:45

Este martes, los competidores de la casa más famosa del país, Gran Hermano (Telefe), comenzaron a adaptarse al dinámico entorno del reality. Sin embargo, algunos participantes mostraron comportamientos que requirieron la intervención de "Big" (Gran Hermano).

A medida que avanzaba la jornada, ciertas actitudes de los jugadores llamaron la atención de la producción, quien decidió intervenir para mantener el orden en la convivencia. Como es habitual, la figura de "Big" se mantuvo atenta a los conflictos o comportamientos que pudieran alterar la dinámica del juego.

En este escenario, uno de los participantes que recibió una corrección fue Renato. El joven comenzó a comentar algunos detalles del "afuera" sin tener en cuenta un pequeño pero importante detalle: no estaba usando el micrófono. Aunque intentó ser cuidadoso para no revelar nombres ni dar demasiados detalles, el error fue evidente para la producción. El llamado de atención que recibió no fue por hablar del exterior, sino por no tener el micrófono colocado.

Renato se sorprendió al ser corregido, pensando que la intervención de Gran Hermano se debía a la información que estaba compartiendo. Sin embargo, fue precisamente su olvido del micrófono lo que generó la corrección.