De Jorge a Luciana: la participante de Gran Hermano que reveló su secreto en la TV

Este lunes, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con una nueva edición que rápidamente captó la atención de los televidentes, pero fue la participación de Luciana Martínez (32) quien realmente se robó el protagonismo. La joven de Santa Cruz, que es la primera chica trans en formar parte de este reality, protagonizó una de las revelaciones más emotivas y conmovedoras de la noche, convirtiéndose en tendencia en X (exTwitter) poco después de su presentación.

Luciana, en su primer contacto con la audiencia, comenzó su intervención con un enigmático "Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz", mientras aparecía en la pantalla con un sencillo enterito verde y un pañuelo gris. Sin embargo, en un giro impactante, reveló ante miles de espectadores: "Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez". En ese momento, la transformación se hizo visible, ya que Luciana apareció con un elegante vestido plateado con transparencias, marcando el comienzo de su nueva etapa frente a las cámaras.

Con una sonrisa radiante, Luciana compartió su historia de vida. “Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez”, expresó con firmeza, explicando que su camino no había sido fácil: "Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, y dos de ellos estuvieron presos. Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien". En su relato, la participante también detalló sus múltiples ocupaciones, entre ellas su trabajo como bailarina, asesora de imagen, administrativa y profesora de baile, especializándose en folklore y malambo.

“Estoy soltera, pero me siento atraída por muchos hombres. Siempre tuve parejas a distancia”, agregó. Su deseo de vivir su vida de manera auténtica quedó claro con sus palabras finales: "Solo quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma". Este mensaje de empoderamiento tocó la fibra de los televidentes y dejó una huella profunda en quienes la acompañaron en este emotivo momento.

Al ingresar al estudio, Santiago del Moro destacó la importancia de su historia: "Quería que te presentaras vos porque hay mucha gente que no sabe que sos Luciana". En ese instante, Luciana no dudó en dedicar unas palabras de amor y arrepentimiento a su madre. "A mi mamá le voy a decir perdón, lo siento, te amo", dijo con lágrimas en los ojos, mientras el público vivía el emotivo momento. "Mis amigos son los únicos que saben mi historia", concluyó antes de despedirse de quienes la apoyaron en este proceso.

El conductor, con una notable emoción, cerró el segmento de la siguiente manera: “Jorge quedó acá, hasta acá llegó. A partir de hoy, de Gran Hermano al mundo, esta es Luciana”. Con esta afirmación, Luciana comenzó su camino dentro de la casa más famosa del país, dispuesta a dejar su marca en la historia del programa.

La edición de Gran Hermano 2025 promete ser una de las más trascendentales, y Luciana Martínez ya es, sin duda, una de las participantes más memorables de este ciclo.