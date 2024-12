Tras el pedido de disculpas de Mirtha, así reaccionó García Moritán

domingo, 29 de diciembre de 2024 12:54

"No se qué me pasó", "se me fue la mano". Ésas fueron algunas de las expresiones que tuvo Mirtha Legrand en el programa de este sábado sobre el cruce que tuvo con Roberto García Moritán en el programa La Noche de Mirtha.

El pedido de disculpas llegó después e las numerosas reacciones cruzadas que generó el trato que tuvo ella con su invitado a la mesa, el cual quedó como muy tenso e incluso agresivo. El ex de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su pequeña Ana, había ido para hablar de diferentes temas y en su lugar encontró una situación muy incómoda.

Mirtha le pidió disculpas a Moritán: “Yo soy picante para preguntar pero esta vez se me fue la mano con la picardía”. #Mesaza pic.twitter.com/H0LPmGREJp — Gracielita #NSB (@gracielita_g) December 29, 2024

"Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó”, dijo Mirtha en su último programa, que se vio este sábado en la noche por ElTrece. Tras estas palabras, los seguidores de García Moritán recurrieron a sus redes sociales para ver cuál sería su reacción.

Lejos de emitir alguna declaración, él compartió una foto en su historia de Instagram. “Hasta mañana”, escribió él acostado en la cama con su hija durmiendo en sus brazos. Entre las etiquetas se ve la que indica dónde se encuentra: Manantiales (Uruguay).