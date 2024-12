Gran Hermano: Sofía y Andrea criticaron duramente a Luz

sábado, 28 de diciembre de 2024 00:00

Sofía y Andrea tuvieron una conversación donde fulminaron a Luz y sus actitudes. La casa se va armando de estrategias y comentarios sobre el juego que cada uno de los participantes va mostrando.

Andrea y Sofía no se guardaron nada en una conversación íntima y apuntaron directamente contra su compañera de Gran Hermano, Luz, y estuvieron al borde de ser canceladas. Sopa no dudó y comenzó relatando: “Se re enoja con sus repuestas, tiene un lado medio...”, publicó el sitio La100.com

Por su parte, Andrea no se quedó atrás y comentó: “Hasta yo me estoy enojando con las respuestas de esta piba”. Asimismo, agregó que Tato le está pareciendo medio pelot... en contraste, Sofía reveló que para ella tiene una personalidad re linda, pero no le cuadra.

Andrea fue más al hueso y reveló que le da miedo ser clara porque dentro de la casa siempre funan a todos, sin embargo, comentó: “Tiene como rasgos... cuando se pone a pensar, camina y piensa”.