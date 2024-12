¿Arrepentida?: Mirtha le pidió disculpas a García Moritán

sábado, 28 de diciembre de 2024 22:23

Mirtha Legrand pidió disculpas a Roberto García Moritán luego de la polémica entrevista del sábado pasado, en La Noche de Mirtha.

“Le pido disculpas no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa “, dijo Mirtha en el momento de las ”parroquiales”, como al inicio de cada uno de sus programas.

“Yo soy picante, no me gusta hacer un programa aburrido, pero se me fue la mano con la picardía”, insistió la “diva de los almuerzos”

“Me han criticado mucho , seguramente me lo merecía ”, cerró la Legrand en su descargo.