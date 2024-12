Alberto Cormillot sobre su salud “Cuando tenés más de 70, te vas rompiendo de a poco”

sábado, 28 de diciembre de 2024 00:00

El doctor Alberto Cormillot hizo referencia a su estado de salud tras haber sido internado por un hematoma en la pierna, en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” y reveló que “Cuando tenés más de 70, te vas rompiendo de a poco”.

“El domingo tuve un golpe que no me dí cuenta porque fue durante la noche. Me había levantado, fui al baño y se rompió un vasito. Sentía que me pinchaba, pero me fijé y tenía un hematoma como si fuera un chichón”, inició el médico nutricionista.

Tras encontrarse con la situación por la mañana, el doctor asistió al CEMIC en donde le realizaron una ecografía y estudios sanguíneos. Si bien “estaba todo bien”, le informaron que debía aguardar hasta el día siguiente para realizar el eco doppler.

“Es un hematoma grande, pero ya se está absorbiendo. No estoy bailando todavía, pero estoy haciendo mi vida normalmente”, señaló Cormillot y agregó en tono cómico: “Cuando tenés más de 70, te vas rompiendo de a poco”.

En cuanto a la posibilidad de tener “accidentes pavos”, el nutricionista explicó: “No hay accidentes inteligentes, es como cuando una persona se da un golpe en la cabeza, no pasa nada y a los 15 días puede aparecer un hematoma subdural por un pequeño golpe”.

Asimismo, contó que durante la noche de navidad, generaron la escena para que su pequeño hijo de 3 años, tenga un encuentro con “Papá Noel”: “Fue un susto, primero salió corriendo. Después, la madre lo animó y posó para sacarse una foto”.