Gran Hermano: Jenifer contó la difícil relación que tenía con la familia de Centurión

Tras dejar la casa, la exparticipante de Gran Hermano, Jenifer Lauría contó detalles de su conflictiva relación con su ex pareja y su familia.

La joven tiene una hija en común con el futbolista Ricardo Centurión, admitió que él es un padre ausente. También, entre lágrimas, aseguró que sufrió violencia psicológica durante su relación.

"La familia de él me sale a matar", afirmó en medio de la entrevista que publicó Primicias Ya. "Inventan cosas. Estando en pareja con él, embarazada, decían que trabajaba de prostituta", contó Lauría en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Decían que mi hija no era hija de él. La pasé muy mal en el embarazo", rememoró. "Yo no le saqué nada, me dio esa casa donde yo estoy viviendo, que se lo recontra agradezco, y una camioneta. Nada más", explicó luego de que relatara que la familia de su ex la trataba de "vividora".

"No dejé de trabajar, nunca. Cuando él me decía 'qué vas a ir a trabajar, si salís conmigo'. No importa, yo mi trabajo lo voy a conservar y todavía lo tengo", agregó.