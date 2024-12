Fuerte giro de Nano de Gran Hermano: con Chiara "tengo un tema de amor y odio"

viernes, 27 de diciembre de 2024 14:33

Amor y odio. Eso es lo que siente ahora "Nano" Giuliano Vaschetto por Chiara Mancuso en Gran Hermano. El participante del reality de Telefe le confesó a Sopa y Candela que ella le está generando rechazo.

"Tengo un sentimiento de amor-odio con ella. Es como que con los pibes también se chocó un montón de veces y bueno yo no lo quería decir porque estaba con mucha gente pero es como que una persona jodida. Si no si no quiere realmente ella tener algo sano bien con vos es complicada", expresó.

Luego las chicas destacaron que a ella le "gusta llamar la atención todo el tiempo". "No solo no te escucha quiere hablar arriba", expresaron a lo que él rapidamente señaló: Yo sé bien que conmigo quedó una situación mal porque obviamente sabe que si no se quedaría sola pero me debe tener una bronca por dentro".

Nano opinió de ella dejando al descubierto que también es una maniobra: "Es esto lo que le gusta a la gente, que yo que estuve con ella a los abrazos ahora esté acá diciendo esto".

"Para mi igual los tiene como re embobado no sé como decir porque ella le da un abrazo le apoya todas las tetas así y listo. Se le pasó todo el otro es re anti eso no pero no sé si se deja si se deja pero no se nota que es una piba que nunca le faltó nada que siempre le dieron todo", finalizaron haciendo alusión a Luca.

Mirá el video: