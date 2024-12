Gran Hermano: conflicto en puerta por los malos dotes culinarios de una participante

jueves, 26 de diciembre de 2024 00:00

En cada Gran Hermano hay participantes que se encargan de la cocina con el fin de administrar los productos para que no falte la comida. En esta edición son muchos los que se postularon, pero Sandra fue la única que logró acaparar el espacio. Sin embargo, son muchos los que se muestran incómodos o descontentos por sus formas.



En las últimas horas se viralizó un clip que muestra a Andrea conversando con Claudio sobre algunas cuestiones de convivencia. Allí la participante le explicaba que si bien no coincide en casi nada con la fanática de la pesca, intenta equilibrar sus opiniones para no ponérsela en contra.



“Las chicas por ahí me dicen ‘che, decile’. El otro día no me gustó como hizo una comida que yo, que sé cocinar, a veces me da asco lo que comen ellos”, comentó la profesora de gimnasia. Y recordó: “El otro día había puesto la carne a hacer la salsa, que es cruda, ¿entendés? O sea, era salsa con sangre. Y a mí me da asco, bol..., porque yo cocino la carne aparte. Como que cocinamos de otra manera”.

Acto seguido, dejó en claro que ella no es la única que nota esos detalles. “Candela estaba como asqueada y me decía ‘decile’, pero yo tampoco puedo decirle todo porque me la pongo en contra. Entonces trato de hacerlo con carpa, pero a veces no sé cómo hacer”, cerró.

Fuente: TN