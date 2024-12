Sandra de Gran Hermano amenazó con abandonar la casa en plena gala en vivo

martes, 24 de diciembre de 2024 00:04

Este lunes, durante una nueva dinámica en la casa de Gran Hermano (Telefe), los participantes tuvieron la oportunidad de elegir un beneficio para disfrutar en estos días. La mayoría de los competidores optaron por una opción relacionada con un asado, mientras que los fumadores, que se habían quedado sin cigarrillos, pidieron priorizar ese tema. Sin embargo, en medio de la gala, la situación dio un giro inesperado.

En un cambio de última hora, los no fumadores optaron por elegir la "sorpresa", que terminó siendo un mazo de cartas. Esta elección desató el enojo de Sandra, quien no pudo ocultar su frustración y se dirigió al confesionario. Allí, expresó su deseo de abandonar la casa, alegando que su adicción al tabaco era más importante y que no podía dejar de fumar.

Ante la amenaza de Sandra de irse, el conductor Santiago Del Moro intentó calmar la situación, asegurando que buscarían una solución para que todos los participantes quedaran conformes con la decisión tomada.

En un giro de última hora, se decidió que todos deberán participar de un "challenge navideño", lo que les dará la posibilidad de quedarse con el helado y los cigarrillos como premio, lo que finalmente calmó los ánimos dentro de la casa.