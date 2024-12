"Fue muy grave": las fotos inéditas que compartió Juli Poggio de su accidente

martes, 24 de diciembre de 2024 13:35

Julieta Poggio sufrió un accidente hace exactamente un año cuando celebrara la Navidad en un barco con amigos. La ex participante de Gran Hermano se cayó al agua y sufrió varias lesiones que la tuvieron muy preocupada durante todo el verano pasado.

Por eso, a un año del accidente, la modelo decidió mostrar fotos inéditas de las heridas y enviar un mensaje a todos los jóvenes que se dispongan a celebrar Navidad y el Año Nuevo.

“Hoy se cumple un año de mi accidente en el barco y nunca mostré realmente lo que me pasó. Me caí al agua de noche y estuve con un moretón enorme todo el verano”, contó Julieta en sus redes sociales.

“Realmente fue muy grave y agradezco que no haya tenido un final peor porque las fiestas en los barcos son realmente peligrosas”, continuó la joven influencer.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, había contado en su momento Julieta, tratando de llevar tranquilidad.

Pero lo cierto es que el accidente le dejó marcas en su cara, una de ellas muy cerca del ojo. “Esas dos son las mínimas cicatrices que me quedaron porque me tuvieron que coser... Diviértanse pero cuídense mucho estas fiestas”.