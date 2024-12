Tini Stoessel confirmó que está enamorada ¿de Young Miko?

lunes, 23 de diciembre de 2024 14:29

En los últimos meses, los rumores sobre una posible relación entre Tini Stoessel y la cantante puertorriqueña Young Miko habían comenzado a tomar fuerza, alimentados por intercambios cada vez más pícaros en las redes sociales de ambas artistas. Sin embargo, no fue hasta su reciente aparición en el programa Rumis (La Casa Streaming) que la cantante argentina rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban: está enamorada. Durante la entrevista, su reacción ante una pregunta sobre su corazón no dejó lugar a dudas.

El momento más revelador ocurrió cuando Julieta Poggio, una de las conductoras del programa, le preguntó sin rodeos: “Te veo muy hermosa, te veo con una sonrisa y unos ojitos que te brillan… ¿cómo está tu corazón hoy?”. La respuesta de Tini fue inmediata: “Está re bien, Juli. De verdad, estoy más feliz que nunca”, dijo, con una sonrisa que reflejaba la dicha que siente en este momento de su vida. La cantante, visiblemente emocionada y algo avergonzada, no pudo evitar ruborizarse, dejando claro que la pregunta había tocado una fibra sensible.

Sin embargo, la entrevista no terminó allí. En otro momento del programa, Lizardo Ponce, amigo cercano de Tini, le preguntó sobre sus artistas más escuchados del año según su Spotify Wrapped. La incómoda reacción de la cantante al responder a esta consulta fue suficiente para que los presentes comenzaran a hacer sus propias deducciones. Aunque al principio intentó esquivar la respuesta, finalmente admitió entre risas que Young Miko había sido su artista más escuchada. “Como siempre, sale Justin. Siempre, todos los años. Y Billie… Y… también, sí…”, dijo Tini, confirmando indirectamente las sospechas sobre su relación, sin dar nombres.

A pesar de que la relación con Young Miko no quedó confirmada durante la charla, Tini explicó por qué prefiere no hacer pública su vida sentimental como en ocasiones anteriores. La cantante compartió que su exposición constante durante años le ha pasado factura mentalmente, y en algunas ocasiones, hablar sobre su vida privada la ha llevado a lugares difíciles. “El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente. Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mí no me hicieron bien”, confesó con sinceridad.

Finalmente, Tini dejó en claro que, aunque no desea ocultar su felicidad, prefiere mantener su vida privada en reserva por ahora. “Hoy, quizás prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente, el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré. Pero me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante. Y, por eso lo estoy guardando y lo estamos guardando desde ese lado”, finalizó.