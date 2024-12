Flor de la V reveló la carta que desató su salida de Intrusos y la polémica

lunes, 23 de diciembre de 2024 00:00

Tras su sorpresiva salida de Intrusos, Flor de la V publicó una emotiva carta en sus redes sociales, donde se despidió del programa de espectáculos y ofreció detalles sobre su desvinculación.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video con los momentos más destacados de su paso por el programa.

"El lunes 9 de diciembre me despedí de Intrusos. Jamás imaginé que el final de un ciclo tan querido fuera tan amargo y repentino. Como actriz, he aprendido que los ciclos de trabajo son cortos, pero esta vez fue distinto", comenzó Flor.

Luego, detalló: "Estoy acostumbrada a que las cosas comiencen y terminen, es parte de la vida. No es la primera vez ni será la última que me quedo sin trabajo, pero lo que nunca me había pasado fue enterarme por Twitter".

Flor explicó cómo fue la notificación oficial: "Me citaron para ratificarme que quedaba desvinculada. Fue un shock. Aunque reconocieron mi labor y la dedicación puesta, la nueva gerencia decidió terminar mi ciclo en el programa".

En sus palabras, la conductora también destacó lo importante que fue para ella el tiempo en América: "Desde el primer día que puse un pie en América, me sentí como en casa". Y agregó que "este canal, aunque chico, tiene algo especial, y esta relación creció con los años. Estos tres años fueron muy felices, y no todos tienen la suerte de disfrutar su trabajo tanto como yo lo hice".

Para cerrar, Flor de la V sumó: "Todos los días fui a trabajar con alegría. Tuve una producción increíble que me ayudó a crecer como persona y conductora. Ni hablar de los panelistas, quienes fueron un pilar fundamental para mi desarrollo profesional".