Ángela Leiva tras su denuncia: "Si me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar"

La cantante de cumbia Ángela Leiva denunció públicamente a su ex pareja y manager, Mariano Zelaya, por violencia de género, persecución y hostigamiento. Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, la artista reveló que el productor intenta limitar la distribución de su música.

En diálogo con Vero Lozano para Corta por Lozano, Ángela detalló el calvario que vivió a lo largo de los años junto a su manager y aseguró que tiene miedo de lo que pueda llegar a ocurrir tras denunciarlo públicamente.

“Estoy segura de que él está obsesionado conmigo, lamentablemente, y el mensaje que yo vengo a dejar acá hoy… Me hubiese encantado venir a contarte que saqué mi álbum 15 años, por mis 15 años de carrera, donde yo regrabé estas canciones, pero lamentablemente hoy me tengo que sentar acá en tu diván y decir que si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar, solamente eso voy a decir”, relató.

Vero Lozano se detuvo en las fuertes declaraciones de la cantante y se horrorizó: “Primero es horrible que te esté pasando esto, es injusto, innecesario. Estás levantando una bandera de alerta impresionante, porque si vos lo crees capaz de más cosas, es tremendo”.

“Sí, es que él hizo más cosas, durante todos estos años hizo muchas cosas”, aseguró Leiva.

La cantante relató una de las situaciones de violencia que vivió junto a Mariano Zelaya mientras estaba por subirse al escenario en Rosario.

“Yo cuando, en el 2019 creo que fue, me senté por primera vez en la televisión a contar mi historia, lo que me estaba pasando con él, que fue en el programa de Moria, yo había recibido amenazas en mi teléfono, en mi número personal, donde decían que si yo iba a hacer un show en Rosario, que ni siquiera vaya porque el laburo ya estaba a pago, el trabajo ya estaba a pago, era muy claro”, contó.