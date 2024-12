Desde “No sos tan importante” hasta “Estás mintiendo”: el cruce entre Mirtha y García Moritán

domingo, 22 de diciembre de 2024 14:59

Intenso. Así fue el encuentro entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán en La Noche de Mirtha (ElTrece). Este sábado el programa lo tuvo como uno de los invitados y, sin dudas, el tema Pampita se puso sobre la mesa.

Casi al final de la emisión, ambos tuvieron fuertes idas y vueltas con frases y expresiones que dejaron mucha repercusión. Desde el "No sos tan importante", que expresó él hasta "estás mintiendo" de ella se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

ALGUNAS DE LAS FRASES QUE DEJÓ

Roberto García Moritán: “Le voy a pedir a Joaquín, mi asistente que me alcance las carpetas que las tengo en el bolso porque te las voy a dejar a vos, Franco, que por ahí te interesa más que a Mirtha que, claramente, no le interesa mi paso por la administración pública... Es el balance de mi ONG, la causa de Catamarca que demostró que era una falacia total, lo de los ñoquis que demuestra el absurdo de la operación que me hicieron”

Mirtha Legrand: “No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto... A nadie le importaba que fueras funcionario público... es una opinión personal. Le importabas más como el marido de Pampita”".

Roberto García Moritán: “La embestida mediática fue violenta... Nadie me escuchaba, a nadie le interesaba escucharme, como tu posición de recién. No te interesaba. No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ‘que bien Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’. ¿Y sabes qué? No tiene nada que ver con la realidad. Y de vuelta, te repito, los ojos y el tiempo siempre dicen la verdad”.

"Pampita":

Por el cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán pic.twitter.com/KVhlH3hljx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 22, 2024

Mirtha Legrand: “Es un tema que interesa (su separación de Pampita). Te estaban buscando mucho y aceptaste venir a mi programa. Entonces, te lo agradezco, sinceramente”.

Roberto García Moritán: “Yo creo que vos querés saber. Estás escondiéndote detrás de la idea de ‘la gente’... Para serte franco, yo creí que ibas a ser diferente. Pensé que ibas a entrevistar de otra forma sin tener una posición tan definida, tan clara y sin tantas ganas de agredir... Se ve que te han ‘operado’ a vos, Mirtha, porque tomaste una posición”

Mirtha Legrand: “Yo no hablo con nadie yo. ¿De tu tema? No sos tan importante".