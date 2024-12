“Me estás tratando mal”: aseguran que hubo un tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

sábado, 21 de diciembre de 2024 14:05

El viernes por la tarde, durante la grabación del anteúltimo programa del año de La noche de Mirtha, se vivió un tenso momento entre la anfitriona, Mirtha Legrand, y el empresario Roberto García Moritán. En una de las ediciones más esperadas del ciclo, que se emitirá esta noche por El Trece, ambos protagonizaron un fuerte intercambio verbal, que incluyó preguntas incómodas sobre su separación de Pampita y su reciente vida personal, lo que casi llevó al economista a abandonar la mesa.

Según testimonios de testigos presentes en la grabación, Mirtha no dudó en indagar sobre los rumores de infidelidad que involucraban a García Moritán con una mujer llamada Samantha. "Este no es el reportaje que yo esperaba de vos, me estás tratando mal", habría dicho el empresario, visiblemente incómodo con las preguntas filosas de la Chiqui. La situación se tensó aún más cuando Mirtha, con su característico estilo, insistió sobre su separación, el renunciamiento de García Moritán a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Económico y los rumores sobre su implicación en una supuesta trama de corrupción.

Durante la entrevista, García Moritán intentó evadir las preguntas sobre su relación con Pampita, respondiendo repetidamente "pregúntenle a Pampita", lo que aumentó la tensión. En cuanto a su renuncia al cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el empresario defendió su honor al afirmar: "Me dijeron corrupto y probé que no lo soy", asegurando que las versiones en su contra eran infundadas. Sin embargo, a medida que las preguntas continuaron, la incomodidad en la mesa se hizo cada vez más palpable.

El pico de tensión se alcanzó cuando Mirtha Legrand consultó a García Moritán sobre su reciente viaje a Perú, donde asistió a una fiesta que calificó de “rara”. La pregunta desató una nueva controversia cuando el empresario, visiblemente molesto, le respondió: "¿Vos me estás criticando que yo puedo tener amigos homosexuales?", desafiando a la conductora. Este cruce de palabras reflejó el nivel de fricción alcanzado durante el programa, que promete ser uno de los más comentados de la temporada.

Con información de Infobae