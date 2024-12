Una participante de Gran Hermano rompió el silencio y sorprendió a todos

viernes, 20 de diciembre de 2024 20:50

La participante de Gran Hermano 2025, Luz Tito, es una de las figuras más controversiales en el reality y se animó a mostrarse vulnerable frente a sus compañeros al revelar uno de los hechos más fuertes de su vida: fue abusada sexualmente.

Todos los participantes de la casa realizaron una ronda en el patio donde se preguntaron qué harían tras salir de la casa. En este sentido, Luz inició: “Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”.

“Quiero apuntar a ayudar a los niños, a las fundaciones. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. También me gustaría ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres”, continuó la jujeña.

En esta instancia, la joven buscaba contener las lágrimas para hablar con claridad: “Viví muchas cosas fuertes, con mis pocos años (21) que tengo. En un momento abusaron de mí (se quiebra) sexualmente y cuando no sabía a dónde ir (entre lágrimas), me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas”.

“Apuntaría ahí, no por mí, sino por las mujeres también que callan. Sobre todo acá en Argentina que todo queda ahí, en la nada”, concluyó Luz.