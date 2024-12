Gran Hermano: Ulises pidió disculpas tras una dura acusación contra Brian

viernes, 20 de diciembre de 2024 00:00

Ulises y Brian se disputan el liderazgo de la casa más famosa del país. Hubo duros cruces en la gala de nominación que finalizaron con el cordobés pidiendo disculpas.

Brian lo había desafiado diciéndole que "no era tan picante". A lo que el cordobés respondió que el no lloraba por lo vivido en su adolescencia. Posteriormente el cordobés trato de misógino al vendedor ambulante, y la fuerte reacción de toda la casa en contra de eso se hizo sentir.

El cruce terminó en la noche de ayer con las disculpas de Ulises a Brian. "Brian es un padre de familia ejemplar que vino a este certamen a buscar una mejoría para su familia. Yo me equivoque y pido disculpas"

"Estoy sometido por bastante presión y no se merece Brian lo que he dicho. Le pidió disculpas a los compañeros. No es este mi comportamiento pido las disculpas pertinentes" y cerró diciendo "que está casa sea sin estas discordias"

"Lo re contra re disculpo", dijo Brian. "Se lo agradezco un montón", destacó.