Susana leyó un mensaje de Icardi a Wanda: "a la China la tuve regalada y no le dí bola"

lunes, 2 de diciembre de 2024 00:06

Picantísima. Así fue la entrevista que Wanda Nara brindó este domingo en el living de Susana Giménez por Telefe. La nota, en la que ella reveló "la verdad" de todo lo que vivió con Mauro Icardi, terminó mucho más intensa cuando la conductora de Bake Off Famosos decidió pasarle su teléfono para que leyera un chat de él.

"¿Vos lees bien?", dijo Wanda a Susana con un tono en el que mezcló la duda con la picardía. En ese momento le pasó su celular y le dejó abierto el chat que ella tiene con su ex. Ahí la diva de los teléfonos comenzó leyendo algunos de los fragmentos.

En una parte de la conversación, Susana leyó lo que Icardi le confesó a Wanda que iba a hacer: "Bueno, así hago un par de escenitas en Gardiner. Y unos besos en el auto delante de las cámaras. Y después, chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner gracias a amiga en Instagram. Dale, mejor así".

Tras leer esto, Wanda reveló que "estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo. Me decía 'Si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella', 'Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá'. Uno no puede vivir así todo el tiempo".

"¿Sabés la lista de amigas tuyas que tengo?", leyó Susana sobre otro mensaje a lo que inmediatamente le aclaró a Wanda que eso no debe ser verdad: "Mentira. Seguro que no. Porque tus amigas son reales y buenas y jamás nadie...".

Todos queriendo ser Susana para leer los chats de Wanda uD83DuDC40

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! uD83DuDCFA pic.twitter.com/u0SFDiYtUf — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024

Pero al final vino la lectura de otro mensaje aún más fuerte: "A la China, quédate tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imagínate si la voy a volver a buscar. Jajajaja, largo".

Tras esto, Wanda decidió sacarle el celular a Susana de las manos para evitar que siguiera leyendo más mensajes. Sin embargo, la bomba ya había sido tirada.

Más tarde, en las redes aparecieron las capturas de esos chats. Pochi de Gossipeame publicó esos chats de Wanda con Icardi:

¿Qué pasará ahora?, ¿responderá la China o Mauro?