Sin paz: Wanda Nara publicó sus chats con la China Suárez y cayó Pampita

Wanda Nara sorprendió a todos al revelar los oscuros detalles del affaire de Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez en la entrevista que brindó este domingo en el programa de Susana Giménez. La mediática no lo dejó ahí y publicó también los chats que mantuvo con la ex Casi Ángeles cuando eran “amigas".

Durante su visita al living de Susana, Wanda detalló que previo al escándalo que desencadenó el WandaGate, la China le pedía consejos para cuidar a sus hijos, se saludaban en sus cumpleaños, y mantenían una buena relación. Horas más tardes, la conductora de Bake Off demostró los chats que comprobaban su relato.

En la conversación, con fecha en el 2018, ambas mantenían una charla amistosa donde se confiaban los viajes que tenían por su cuenta, e imágenes junto a amigos en común.

En las siguientes historias que publicó Wanda, la China la felicita por haber conseguido un hombre que es padre presente de sus cinco hijos, y contó detalles de su entonces relación con Benjamín Vicuña.

“Todo vuelve y esto no es nada. Benja sufre, es padrazo. En Buenos Aires sus hijos están mucho con nosotros. El más grande quiere vivir con nosotros. Que bueno que estás con un hombre que ame a tus hijos, no hay muchos así”, le escribió la actriz a Wanda.

La conductora de Bake Off Famosos sorprendió al mostrar una conversación donde mencionan el escandaloso episodio del motorhome, en el cual Carolina “Pampita” Ardohain asegura haber visto a Benjamín Vicuña teniendo sexo con la China Suárez, lo que marcó una de las polémicas más grandes en su carrera.

“Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió. A mi me ahorcó, me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos pero Dios todo lo ve. A mi me da igual que la gente me quiera, no hago nada para aparentar”, le confiesa Eugenia a Wanda.