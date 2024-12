Nuevo súper escándalo: se filtraron más chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara

jueves, 19 de diciembre de 2024 00:00

Un nuevo súper escándalo se destapó este miércoles de la mano de nuevos chats que trascendieron entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En DDM (América) difundieron las conversaciones que ambos tuvieron vía chat en donde se hablaban con términos despectivos y ofensivos. Entre los temas de las peleas escritas estuvo la relación que ella tiene con L-Gante.

Santiago Sposato, panelista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani, contó que los chats que trascendieron son algunos de ahora y otros más viejos. “No te cag... por respeto, porque te amo de verdad. Porque el error de hablarle a esa mina fue en caliente por las pelotudeces que hiciste vos”, leyó Sposato sobre lo que escribió Icardi haciendo referencia a la comunicación que él tuvo con la China Suárez a la que llama "la dama japonesa".

“Pero me da igual ya todo eso, todo esto que hiciste desde hace rato. Quiero que te des cuenta de que estás errando. Y yo me voy a preocupar por vos, porque sos la persona que amo”, prosiguió Sposato con la lectura de los mensajes que Icardi le envió a Wanda y que tienen alrededor de dos años de antigüedad.

Por otro lado, leyó un mensaje más actual en el que Icardi hace referencia a L-Gante. “Problema de tus hijos y mío también. Que estás arruinando estar y ser felices toda una vida juntos. Por un negro de mierda. Por un pibe que no va con vos, pero en nada. Me da pena verte hecha mier... como estás. A mi no me podés mentir porque te conozco más que tu mamá”, leyó Sposato sobre el mensaje que escribió Icardi a Wanda.

“Sos una negra villera de mente. Y ni en tus hijos, ni en tu marido, ni en nadie pensás”, leyó el panelista sobre otro mensaje Ante esto, Wanda contestó:. “Si tanto considerás que ni bola me das, y estamos hace un año separados, ¿para qué me jodes?”.

Mirá los chats:

