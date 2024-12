GH: Renato habló del supuesto romance con Marcos y reveló un dato inesperado

miércoles, 18 de diciembre de 2024 00:00

Renato Rossini se convirtió en el participante "récord" de Gran Hermano (Telefe) al obtener más del 90% de los votos negativos para que abandone la casa, un hecho que sorprendió a los seguidores del reality. Sin embargo, tras su salida del programa, el competidor rompió el silencio y abordó varios temas que habían quedado en el aire, incluyendo su relación con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

En una entrevista posterior a su eliminación, en el programa LAM (América), Renato no negó su cercanía con Marcos, pero aclaró que, aunque hubo un "acercamiento", las cosas no fueron como muchos pensaron. "Yo a Marcos lo conozco porque tuve la oportunidad de trabajar con él en el Lollapalooza, en Chile", contó Rossini, revelando el origen de su relación con el campeón de la edición.

Sobre los rumores del "supuesto romance" entre ellos, Renato explicó: "Se montaron una historia alucinante. Yo he hablado con Marcos unas cuantas veces, pero no fue más que eso". Además, resaltó que el tiempo que pasaron juntos fue muy limitado, y destacó que Marcos es una persona de bajo perfil, a pesar del éxito alcanzado.

Rossini también compartió algunos consejos que recibió de Ginocchio, especialmente sobre su estrategia para ganar el reality. "Le pregunté cuál había sido su estrategia para ganar y me dijo algo que no puedo decir por respeto, no es malo", comenzó a relatar. Las angelitas insistieron, y finalmente Renato contó: “El tema de la abstinencia sexual. La abstinencia sexual da claridad mental”, una recomendación que, según él, Marcos le había dado como parte de su enfoque durante el juego.