El terrible diagnóstico de Camila, hermana de Thiago, y su pedido de ayuda

miércoles, 18 de diciembre de 2024 11:48

Camila Deniz, ex participante de Cuestión de Peso (eltrece), sorprendió a sus seguidores al revelar su diagnóstico: hipoacusia bilateral. La influencer realizó un pedido de ayuda en sus redes para poder comprar el dispositivo que la ayudaría a escuchar.

“Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente, pero me alienta y me acompaña", indicó en las redes sociales.

Luego, sumo: "Por otro lado, me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar”.

En el video que compartió en sus redes se puede ver una factura que muestra el monto al que debe llegar para comprarse los audífonos, aproximadamente 3 millones de pesos argentinos.