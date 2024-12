El mal momento de Karina Mazzocco: intentaron robarle en la puerta del canal

miércoles, 18 de diciembre de 2024 21:10

La periodista Karina Mazzocco sufrió un intento de robo al ingresar al canal televisivo en donde trabaja, ubicado en el Barrio porteño de Palermo, en la calle Fitz Roy al 1650 y el delincuente logró escapar.

Desde la vereda de enfrente en donde se estacionaba el vehículo de la conductora, un hombre accionó un inhibidor de alarmas. Tras cruzar la calle, el malviviente simuló enviar mensajes con su celular y, a continuación, intentó abrir la puerta del vehículo.

A continuación, el ladrón abrió el baúl, los agentes de seguridad que se encontraban en la puerta del estudio tomaron control de la situación y le quitaron la mochila. Sin embargo, el delincuente logró escapar.

Esta tarde, Mazzocco explicó: “Está todo perfecto. Cuando me preguntaron si quería hacer la denuncia y, como estaba a minutos de salir al aire y lo dejé ahí” y agregó que más tarde tuvo acceso a las imágenes: “Un señor me inhibió la cerradura del auto, pero el accionar de la seguridad del canal (...)”.

“Cerré el auto, o por lo menos, entiendo que cerró. A partir de ahora voy a chequear porque evidentemente, me lo inhibieron en ese momento y entre la corrida y el apuro, no me di cuenta”, detalló la periodista.

En esta línea Mazzoco relató que el sujeto “abrió el baúl en donde no hay nada, ni un bolso o ropa. Ahí lo agarraron y le sacaron la mochila” que debe quedar secuestrada para investigación.