"Ganas de llorar": Tomás Dente reaccionó con dolor a la parodia del pesebre que hizo Olga

Tras la polémica representación del pesebre en un canal de streaming, el conductor Tomás Dente realizó una editorial en donde le pidió a Araceli González que “cierre la boca”, insultó a Tomás Kirzner y arremetió contra los streamers al grito de “No se jode con Jesús”.

El presentador inició con una crítica hacia sus colegas: “Hay una actitud muy pusilánime y muy débil de muchos comunicadores, de soslayar el tema o tocarlo tibiamente porque hay un respeto inentendible, reverencial. Le rinde una pleitesía reverencial a los nabos que manejan los streaming, ya sea detrás o delante de cámara”.

“He escuchado comunicadores que me dijeron: 'no me quiero tirar en contra de Migue Granados o Nico Occhiato porque son empresarios que me pueden dar laburo el día de mañana'. 'Empresarios', les queda enorme”, continuó al respecto.

"No se jode con Jesús, ni con la virgen. Mandamiento número dos: 'No tomar su santo nombre en vano' ¿Se entiende? Manga de est*pidos. Voy al Padre Nuestro, porque tal vez no conozcan los mandamientos porque son tan burros e ignorantes", de esta manera, Dente comenzó a desglosar el rezo e hizo hincapié en la estrofa "santificado sea tu nombre".

En esta línea, le dedicó una gran parte a la madre de Tomás Kirzner, la actriz Araceli González: “Hizo una catarsis imprudente, irreflexiva, insensata e irresponsable. Hoy me la agarro con ella porque se metió sin comerla ni beberla", apuntó antes de dirigirse directamente a la actriz”.

"Tenés que tener la lucidez y la inteligencia para separar las aguas. Si tu hijo se manda una cag*da al ponerse en el cuerpo de Jesús, ridiculizando a la deidad máxima que tenemos los cristianos, lamentablemente va a quedar pasible de comerse todas las puteadas que todo el país le está profiriendo", arremetió contra la intérprete.

"Volvé a hacer el papel de la muda que hacías en los '90, el único éxito que hiciste, cerrá la boca porque nos estás faltando el respeto. No sólo a los periodistas que defendemos verdaderamente lo que pensamos, sino a todo un país. Con ese descargo pedorr*, te cag*ste de risa de todos nosotros al defender a tu hijo que es un maleducado, un mocoso insolente", remarcó el periodista.

"Sabemos perfectamente que está ahí por ser tu hijo y de Adrián -Suar-. El pibe no se ganó el lugar que ocupa como comunicador a base de su esfuerzo y entrega. Está ahí por el apellido que porta. No tenés vergüenza Araceli González, no tienen vergüenza", vociferó a continuación.

Además, el conductor pidió al episcopado argentino que tome "cartas en el asunto" y los "demande a todos y cada uno de ellos". En esta línea agregó: "Se metieron con la parte más sacra y sagrada de los seres humanos, de los argentinos".

"Los voy a demandar a todos, me van a conocer malo. Por discriminación religiosa, por injurias, se van a comer una demanda así de grande", enfatizó Dente mientras continuó por defenestrar en todos los sentidos a González, incluso por las acusaciones contra Adrián Suar.

"Sacan lo peor de la gente, se meten con nuestras deidades, Jesús, María y los santos. Se cag*n de risa de todos nosotros, un pueblo católico. Ninguno fue capaz de pedir disculpas cuando ya pasaron más de 72 horas", señaló Tomás antes de tratar de violento a Tomás Kirzner.

"Estamos relativizando una burla, una blasfemia hacia Jesús y la virgen que te acompaña en tus momentos más difíciles y duros", remarcó a viva voz mientras puso el acento en cómo las deidades influyen en el día a día.

"Me dan ganas de llorar el nivel de hijaputez de esta gente, son una porquería. Se ríen de Jesús fumando un porro ¿Qué más nos queda? Soy capaz de dar la vida por mis convicciones religiosas. Si me apuntan con un arma y me dicen 'Negá a Dios o te mato', matame porque Dios es mi vida y es el sentido de mi vida y a ustedes les ch*pa un huevo", apuntó el periodista con los nervios a flor de piel.

"Ellos pueden meterse con Jesús y yo no puedo hablar de los cuerpos de ellos, de la cara de est*pido que tiene el pibe ese o de la otra gorda impresentable que estaba ahí, haciendo d ela virgen María ¿Dónde están nuestros valores y el temor de Dios?", aseveró.