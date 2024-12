El dolor de Soledad Pastorutti: "En cada palabra derramo una lágrima"

martes, 17 de diciembre de 2024 11:52

"En cada palabra derramo una lágrima". Con esas palabras, en la madrugada de este martes Soledad Pastorutti inició un largo posteo para despedir a una de las personas que más quiere: su abuela.

Su abuela Valeria falleció este lunes y la cantante usó su cuenta de Instagram para despedirla con emotivas palabras y un álbum de fotos en las que se la ve en distintos momentos de la vida juntas.

"Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida…", comenzó expresando la artista en Instagram donde luego agregó: "como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos".

Más adelante expresó: "Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa…. ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo... Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda…. No hay domingos de pastas…".

En el mismo sentido siguió enumerando ese gran vacío que deja la abuela con su partida: "Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo… En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz. TE AMO".

El posteo fue compartido en las primeras horas de este martes y en 10 horas sumó más de 91 mil Me Gusta y miles de comentarios enviando fuerza a la cantante.