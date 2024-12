Del Moro, sin filtro, reveló un inesperado dato en GH: "Los conozco desde antes"

martes, 17 de diciembre de 2024 00:00

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano (Telefe), dejó a todos los competidores sorprendidos con una inesperada revelación durante la última gala en vivo. En un momento de sinceridad, Del Moro confesó que "los conozco desde antes que ingresen a la casa", una declaración que generó incertidumbre y especulaciones entre los participantes.

El conductor, conocido por su estilo directo y carismático, explicó que su trabajo no solo consiste en conducir el programa, sino también en estudiar a cada uno de los concursantes para conocerlos a fondo. "Me tomo el trabajo de conocer a cada uno de ustedes muy bien", afirmó, dejando en claro que su relación con los participantes va más allá de lo que se ve en pantalla.

Esta declaración dejó a los competidores sorprendidos, ya que no esperaban que Del Moro tuviera un conocimiento previo sobre ellos antes de su ingreso al reality.

Además, en un tono distendido, Del Moro aprovechó para pedirles a los concursantes que no se "enrosquen" en cosas sin importancia. Aseguró que las medidas que toma el programa no van dirigidas contra ninguno de ellos, y que si a veces no los saluda en vivo durante la gala es simplemente por falta de tiempo.