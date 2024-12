Nico Vázquez y una señal de su hermano a ocho años de su muerte

lunes, 16 de diciembre de 2024 15:45

Nico Vázquez publicó en su cuenta de Instagram un video para recordar a su hermano Santiago Vázquez, quien murió hace ocho años.

“No hay un solo día que no te recuerde con una sonrisa. Hace unos días te soñé siendo chiquito… pero, más que un sueño, fue un encuentro. Una señal más de tantas, porque siempre me das señales, porque seguimos conectados, juntos. Hablamos, y eso me da felicidad”, compartió el actor al pie del video.

“Gracias por seguir cuidándome, por protegerme y por guiarme desde el otro plano. Espalda con espalda, corazón con corazón. Te amo”, comentó el actor.

Santiago Vázquez falleció a los 27 años de muerte súbita, mientras se encontraba de vacaciones con amigos en Punta Cana.

Diez días antes, Santiago había estado en el casamiento de su hermano Nicolás con Gimena Accardi.

A Santiago se le practicó una autopsia y se pudo determinar tiempo más tarde que tenía una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del corazón congénita que no le habían detectado. "Es algo de un caso en un millón", detalló Accardi al enterarse.