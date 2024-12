Jimena Barón reveló cómo ocultó su embarazo y sorprendió a todos

lunes, 16 de diciembre de 2024 18:49

La actriz Jimena Barón confirmó este domingo que va a ser mamá nuevamente junto a su pareja Matías Palleiro, y reveló que lo están esperando "con el corazón desbordado de alegría y emoción". Con un posteo que fue celebrado en redes sociales, la cantante se llevó los buenos deseos de sus miles de seguidores.

Los usuarios de X e Instagram se sorprendieron con el anuncio de la actriz, debido a que mantuvo su vida con total normalidad, además supo esconder su pancita. En un preguntas y respuestas que realizó en sus redes, Jimena reveló como hizo para mantener en secreto su embarazo.

“A la lista de exigencias de protocolos de vestimenta y colores, yo tenía que esconder un pibe”, escribió arriba de un video donde mostraba su pancita desde el perfil. “¿Sabrá la gente de Pandora que acá hay un bebé?”, se preguntó.

En otra storie le consultaron si ya estaba embarazada cuando vacacionó en Brasil: “El pibe se ha subido a todos los juegos de Disney, le pasó un huracán por arriba, fue a Punta Cana, clavó viaje de surf, Tailandia express y Perú”, confesó.

“Matías tenía en mente empezar a buscar (el bebé) en nuestro viaje solos a Perú: Yo hice cuentas y le dije: che para! Yo voy a pasar el verano con náuseas, teniendo que ocultar un embarazo, el pibe va a nacer en primavera, todos desnudos y felices en el calor y yo post parto, y me tengo que llevar de vacaciones un recién nacido. No señor. Es AHORA, yo te llego al verano ya confesada, sintiéndome bien, el pibe nace con frío, yo hibernando en tetas feliz y cuando llega el calor ya me recuperé y nos llevamos a Quequen un bebito de 7 meses que ya le puedo untar protector. Fabuloso cálculo”, relató sobre lo pensada que estaba la llegada de su hijo. La fecha estimada para dar a luz, es el 24 de junio de 2025.

Sobre como se enteró de su embarazo, la actriz contó que tuvo tres test que le dieron negativo: “La tipa insistente sabía que estaba embarazada y se compró un 4to test en el aeropuerto de Miami antes de subir al avión (19 de octubre) yo quería darle la noticia a Matías el Día de la Madre (ahora que me auto leo las historias no puedo creer lo pretenciosamente organizada que soy pero cuestión que en el ñoba del aeropuerto me dio positivo (lloré rapidito) y el 20 (día de la madre) que aterricé, le conté en casa a Matías (Iloramos un montón)”.

¿Cómo se tomó Momo las nuevas noticias?

El hijo de Jimena Barón, producto de su ex relación con Daniel Osvaldo, se mostró feliz con la llegada de quien sería su hermanito o hermanita menor. La relación entre la cantante y Momo es muy querida por sus seguidores, quienes consideran a Barón una “madraza”.