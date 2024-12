Matilda Blanco habló por primera vez sobre la desaparición de su padre

domingo, 15 de diciembre de 2024 20:37

Matilda Blanco, reconocida asesora de moda, compartió una conmovedora historia familiar en La Noche de Mirtha. Por primera vez, habló públicamente sobre la desaparición de su papá durante la dictadura en Argentina, revelando un inesperado vínculo con La Noche de los Lápices.

En una emotiva conversación sobre los años ‘70, Blanco relató que su padre estuvo desaparecido durante ocho meses. "Mucha gente me dijo que algo habrá hecho, que por algo pasó… Mi papá ayudó a escapar a muchos jovencitos del momento de La Noche de los Lápices. No hacía nada. No estaba en ningún lugar", expresó.

Visiblemente conmovida, Blanco defendió la memoria de su padre: "Como siempre digo, para mí mi papá es mi héroe. Ayudó a mucha gente a salir, a muchas familias a sacar a sus hijos".

Con firmeza, desmintió cualquier vínculo con actividades ilícitas: "Mi papá no andaba en nada raro, nada que ver. No era un tirabombas. No ponía bombas en ningún lado. Solo ayudó a otras familias".

Finalmente, recordó con alivio el desenlace: "Por todo esto pasó lo que pasó y, por suerte, lo pudimos recuperar. Lo encontramos".

La revelación de Matilda Blanco generó un profundo impacto en la audiencia, dejando un mensaje de memoria y resiliencia en uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.