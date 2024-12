Estalló la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi: sus hijas quedaron en el medio

domingo, 15 de diciembre de 2024 00:00

Las pequeñas Francesca e Isabella quedaron en el medio de una batalla legal entre sus padres. Nada más y nada menos que Wanda Nara y Mauro Icardi.



Según contó Yanina Latorre anoche en LAM, las niñas pasarán las primeras fiestas navideñas con su papá por orden del juez de menores que se encuentra a cargo del caso.



“Ella ayer al mediodía presentó una propuesta para que Icardi vea a sus hijas del 23 al 24 a la mañana. Esto no le salió favorable y el juez de menores autorizó que las chicas vayan desde hoy con Icardi hasta el 25 de diciembre”, explicó Yanina y publicó el portal Primicias Ya.



“Nochebuena y Navidad la pasan con el papá”. Y siguió: “Cuando vuelva (Wanda) se las dan para que pase el 31 y el 1° con ella. Y en enero va a ser mitad de mes con cada uno, 15 días de vacaciones con Wanda y 15 con Mauro”.



En sus historias de Instagram, Yanina fue relatando lo qué pasó con Icardi y porque decidió recurrir a una comisaría.



“No le atendieron el teléfono para pasar a buscarlas. Hoy tampoco lo atendieron. Fue a buscar a sus hijas al Chateau y no estaban. Fueron a la casa de Nora (Colosimo, la mamá de Wanda) y tampoco estaban. Se pasan por el cu… la orden del juez”. Entre otras cosas agregó: “A las niñas le sacaron el teléfono y él no las puede llamar ni ver dónde están cuando hacían videollamadas todos los días”.