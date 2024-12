Escándalo en plena fiesta de Gran Hermano: dos participantes se pelearon en vivo

domingo, 15 de diciembre de 2024 00:00

Hubo un fuerte cruce entre Chiara Mancuso y Jenifer Lauría. Esto, motivado a la debilidad que ambas sienten hacia Giuliano Vaschetto, quien intenta jugar a dos puntas. Su decisión de no vincularse con ninguna genera cada vez más confusión y tensión entre ellas.



Una de las cámaras ubicada en la habitación de los chicos captó una acalorada discusión entre las “hermanitas”, con Nano como tema principal. Paradójicamente, días atrás ambas establecieron un pacto para no pelear por él, pero tal como se pudo ver, no duró mucho tiempo, e incluso, rompieron el grupo que formaron junto a Vascheto y Renato.



El ida y vuelta fue tan intenso entre ambas mujeres, que se cortó la transmisión. Incluso en redes, algunos seguidores del reality comentaron que la situación casi terminaba en agresión física en plena fiesta, cuando Chiara cuestionó la maternidad de Jenifer y esta la amenazó enfurecida.

De ser cierto, es posible que las jugadores enfrenten las consecuencias de sus actos frente a Big, con fuertes sanciones e incluso expulsiones. Es posible además, que las imágenes de este enfrentamiento puedan verse durante la gala de este domingo.



Fuente: TN