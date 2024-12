Gran Hermano 2024: Keila criticó duramente a Sofía por una polémica decisión

sábado, 14 de diciembre de 2024 00:00

Por convertirse en líder de la semana en Gran Hermano, Sopa Buscio quedó enfrentada a Keila Sosa.

Sofía eligió sacar a Luz para ponerle a ella de cara a la decisión del público. Sin embargo, más tarde montó en cólera. En una charla con Sandra en la habitación de las mujeres manifestó su enojo por la decisión. “Después de subirme a placa a mí... Ahora cada vez que me vengan con ‘queremos que gane una mujer’... ¡la ch..., boluda! Como me lo han dicho y me lo han dicho Sopa y Luciana. Hubiera subido un hombre”, se quejó según publicó Infobae. com

“Ya hacer la valija me rompe las b.... No voy a hacerme la contenta”, disparó, mientras Sandra le daba la razón. “¿Quién va a estar contento?”, lanzó. Incluso, se quejó porque sintió que muchos de sus compañeros la expusieron. “Todo el mundo viene y me dice ‘estás en GH y estás quedada’. Qué saben que si doy contenido o no”, aseguró.



“Primero que ya sé que estoy en GH, no estoy en la verdulería de la vuelta de la casa. Segundo, anoche me quedé despierta toda la noche antes de que ustedes se despierten. Yo creo que me había venido a dormir hace un ratito nomás. Segundo, doy contenido cuando lo quiero dar y créanme que doy más que muchos. O sea, si piensan que yo no doy contenido, me parece que hay una filita antes que no lo da”, expresó,