Franco Colapinto habló sobre su hobbie secreto: "es algo que me encanta hacer"

sábado, 14 de diciembre de 2024 00:00

En una entrevista con un medio de comunicación español, el piloto argentino contó detalles de otra de las actividades que le encanta hacer en sus tiempos libres. Dejó a todos sorprendidos por la diferencia entre esta actividad y las pistas de la Fórmula Uno. Aunque reconoció que aún le falta aprender.

“Me gustaría saber cocinar. ¿Si me gusta cocinar? No sé, porque no cocino”, señaló el pilarense, y sumó como dato que, al menos, lo intentó. “Me compré hace poco un libro grande de cocina simple, pero cuando lo abrí todas las cosas llevan más de una hora, entonces cocina simple no es”, reconoció el piloto, de acuerdo a la información publicada en Paparazzi.com



¿Y qué cocina Franco para salir del paso? “Pollo, arroz con huevo, pero no mucho más que eso”, admitió el piloto, que también comentó lo mucho que le gusta comer empanadas. “Es algo que me encanta comer en familia y me conecta con la gente. Mis favoritas son la de jamón y queso, capresse y carne. Otra comida que me gusta es el asado”.



“Me gusta estar perfumado, me da seguridad”, señaló el joven de 21 años, que a la hora de perfumarse dijo hacer “un mix para ir cambiando” con unas cuantas fragancias diferentes.