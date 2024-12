El incómodo momento de Marixa Balli con L-Gante: "Le dije al policía que me ayude”

sábado, 14 de diciembre de 2024 12:07

Marixa Balli vivió un incómodo momento que tuvo como protagonista, indirecto, a L-Gante. La ahora penalista de LAM, contó en ese programa la situación que vivió cuando el cantante dejó su vehículo estacionado en doble fila.

La ex vedette contó que ella tenía estacionado su auto y cuando quiso irse no pudo porque el auto del cantante de cumbia RKT le impedía su paso.

“El otro día, cuando salí, él vino a cantar a un bar -frente al canal-. Fui a tomar algo, cuando volví estaba la camioneta, me dí cuenta que era de Elián -Valenzuela- porque es súper conocida -el vehículo-”, comenzó contando Balli en LAM.

La panelista relató que en ese momento no supo bien que hacer y como no podía encontrar al músico para hacerle el pedido, ella pensó en alguna alternativa.

“Me senté y pensé ‘Bueno, no va a salir’. Hablé con el de seguridad y no había forma de (...) Decían ‘no lo podemos interrumpir porque están en un lugar que no pueden pasar’. Entonces estuve una hora y diez”, explicó.

Ante este escenario, decidió ingresar al canal y pedir ayuda al policía de ahí para que intercediera y le diera una mano para salir de esta situación. “Le dije al policía que me ayude porque iba a quedarme a dormir. En cuanto salió el policía, L-Gante cruzó a correr la camioneta ¿No tiene tantos asistentes, tanta gente? Cruzó él a sacar la camioneta”, finalizó.